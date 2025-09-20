Rosie the Robot (ROSIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +14.66% Prisendring (7D) +14.66%

Rosie the Robot (ROSIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROSIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROSIE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROSIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +14.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rosie the Robot (ROSIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K Opplagsforsyning 998.63M 998.63M 998.63M Total forsyning 998,626,090.103707 998,626,090.103707 998,626,090.103707

Nåværende markedsverdi på Rosie the Robot er $ 14.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROSIE er 998.63M, med en total tilgang på 998626090.103707. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.09K.