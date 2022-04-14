ROOMCON (ROOMCON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ROOMCON (ROOMCON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ROOMCON (ROOMCON) Informasjon ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science Offisiell nettside: https://www.roomcontoken.xyz/ Teknisk dokument: https://www.roomcontoken.xyz/ Kjøp ROOMCON nå!

ROOMCON (ROOMCON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ROOMCON (ROOMCON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.88K $ 27.88K $ 27.88K Total forsyning: $ 762.50M $ 762.50M $ 762.50M Sirkulerende forsyning: $ 762.50M $ 762.50M $ 762.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.88K $ 27.88K $ 27.88K All-time high: $ 0.00533711 $ 0.00533711 $ 0.00533711 All-Time Low: $ 0.00002578 $ 0.00002578 $ 0.00002578 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ROOMCON (ROOMCON) pris

ROOMCON (ROOMCON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ROOMCON (ROOMCON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROOMCON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROOMCON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROOMCONs tokenomics, kan du utforske ROOMCON tokenets livepris!

ROOMCON prisforutsigelse Vil du vite hvor ROOMCON kan være på vei? Vår ROOMCON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROOMCON tokenets prisforutsigelse nå!

