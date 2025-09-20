RoOLZ Pris (GODL)
+1.17%
-1.26%
+20.24%
+20.24%
RoOLZ (GODL) sanntidsprisen er $0.00046469. I løpet av de siste 24 timene har GODL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00045818 og et toppnivå på $ 0.0004805, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GODL er $ 0.02457733, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018457.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GODL endret seg med +1.17% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og +20.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på RoOLZ er $ 307.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GODL er 660.99M, med en total tilgang på 800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 372.04K.
I løpet av i dag er prisendringen på RoOLZ til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på RoOLZ til USD ble $ +0.0004218032.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på RoOLZ til USD ble $ +0.0002617654.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på RoOLZ til USD ble $ +0.00018470660050345957.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-1.26%
|30 dager
|$ +0.0004218032
|+90.77%
|60 dager
|$ +0.0002617654
|+56.33%
|90 dager
|$ +0.00018470660050345957
|+65.97%
## What is RoOLZ? RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram. As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users. RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token. $GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL. The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads ## How Many $GODL Tokens Are There in Circulation? The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%). ### Who Are the Founders of RoOLZ? RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment. ### Where Can I Buy $GODL? $GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.
