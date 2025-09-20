RoOLZ (GODL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00045818 24 timer lav $ 0.0004805 24 timer høy All Time High $ 0.02457733 Laveste pris $ 0.00018457 Prisendring (1H) +1.17% Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) +20.24%

RoOLZ (GODL) sanntidsprisen er $0.00046469. I løpet av de siste 24 timene har GODL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00045818 og et toppnivå på $ 0.0004805, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GODL er $ 0.02457733, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GODL endret seg med +1.17% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og +20.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RoOLZ (GODL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 307.40K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 372.04K Opplagsforsyning 660.99M Total forsyning 800,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RoOLZ er $ 307.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GODL er 660.99M, med en total tilgang på 800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 372.04K.