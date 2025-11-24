ROOKIE CARD pris i dag

Sanntids ROOKIE CARD (ROOKIE) pris i dag er $ 0.00001201, med en 1.76% endring de siste 24 timene. Nåværende ROOKIE til USD konverteringssats er $ 0.00001201 per ROOKIE.

ROOKIE CARD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,009.9, med en sirkulerende forsyning på 999.93M ROOKIE. I løpet av de siste 24 timene ROOKIE har den blitt handlet mellom $ 0.00001166(laveste) og $ 0.00001251 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00038561, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001166.

Kortsiktig har ROOKIE beveget seg +0.77% i løpet av den siste timen og -5.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ROOKIE CARD (ROOKIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,925,566.417587 999,925,566.417587 999,925,566.417587

