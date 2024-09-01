Ronnie (RONNIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ronnie (RONNIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ronnie (RONNIE) Informasjon $Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development. Offisiell nettside: https://rronsol.xyz/ Teknisk dokument: https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf Kjøp RONNIE nå!

Ronnie (RONNIE) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 6.37K
Total forsyning: $ 899.30M
Sirkulerende forsyning: $ 899.30M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.37K
All-time high: $ 0.01198027
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Ronnie (RONNIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ronnie (RONNIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RONNIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RONNIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RONNIEs tokenomics, kan du utforske RONNIE tokenets livepris!

RONNIE prisforutsigelse Vil du vite hvor RONNIE kan være på vei? Vår RONNIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RONNIE tokenets prisforutsigelse nå!

