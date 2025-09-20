Ronnie (RONNIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000805 24 timer lav $ 0.00000811 24 timer høy All Time High $ 0.01198027 Laveste pris $ 0.00000489 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) -0.72% Prisendring (7D) +12.81%

Ronnie (RONNIE) sanntidsprisen er $0.00000803. I løpet av de siste 24 timene har RONNIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000805 og et toppnivå på $ 0.00000811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RONNIE er $ 0.01198027, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000489.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RONNIE endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og +12.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ronnie (RONNIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.23K Opplagsforsyning 899.30M Total forsyning 899,295,143.0

Nåværende markedsverdi på Ronnie er $ 7.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RONNIE er 899.30M, med en total tilgang på 899295143.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.23K.