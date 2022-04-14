RONKE (RONKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RONKE (RONKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RONKE (RONKE) Informasjon Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Offisiell nettside: https://ronkeverse.com/ Kjøp RONKE nå!

RONKE (RONKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RONKE (RONKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 866.17M $ 866.17M $ 866.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M All-time high: $ 0.00947923 $ 0.00947923 $ 0.00947923 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00198168 $ 0.00198168 $ 0.00198168 Lær mer om RONKE (RONKE) pris

RONKE (RONKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RONKE (RONKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RONKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RONKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RONKEs tokenomics, kan du utforske RONKE tokenets livepris!

RONKE prisforutsigelse Vil du vite hvor RONKE kan være på vei? Vår RONKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

