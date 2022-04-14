Ronen Coin (RONEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ronen Coin (RONEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ronen Coin (RONEN) Informasjon Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility Offisiell nettside: https://ronencoin.tech/ Kjøp RONEN nå!

Ronen Coin (RONEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ronen Coin (RONEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M All-time high: $ 0.01804124 $ 0.01804124 $ 0.01804124 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00146639 $ 0.00146639 $ 0.00146639 Lær mer om Ronen Coin (RONEN) pris

Ronen Coin (RONEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ronen Coin (RONEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RONEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RONEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RONENs tokenomics, kan du utforske RONEN tokenets livepris!

RONEN prisforutsigelse Vil du vite hvor RONEN kan være på vei? Vår RONEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RONEN tokenets prisforutsigelse nå!

