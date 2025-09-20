Dagens Ronen Coin livepris er 0.00156512 USD. Spor prisoppdateringer for RONEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RONEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ronen Coin livepris er 0.00156512 USD. Spor prisoppdateringer for RONEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RONEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00156526
$0.00156526$0.00156526
-10.70%1D
Ronen Coin (RONEN) Live prisdiagram
Ronen Coin (RONEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.71%

-10.98%

-13.93%

-13.93%

Ronen Coin (RONEN) sanntidsprisen er $0.00156512. I løpet av de siste 24 timene har RONEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00154913 og et toppnivå på $ 0.00175818, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RONEN er $ 0.01804124, mens den rekordlave prisen er $ 0.00064521.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RONEN endret seg med -1.71% i løpet av den siste timen, -10.98% over 24 timer og -13.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ronen Coin (RONEN) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Ronen Coin er $ 1.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RONEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.57M.

Ronen Coin (RONEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ronen Coin til USD ble $ -0.00019305827543887.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ronen Coin til USD ble $ +0.0004545150.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ronen Coin til USD ble $ -0.0003738057.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ronen Coin til USD ble $ -0.0006740989469610476.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00019305827543887-10.98%
30 dager$ +0.0004545150+29.04%
60 dager$ -0.0003738057-23.88%
90 dager$ -0.0006740989469610476-30.10%

Hva er Ronen Coin (RONEN)

Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility

Ronen Coin (RONEN) Ressurs

Offisiell nettside

Ronen Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ronen Coin (RONEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ronen Coin (RONEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ronen Coin.

Sjekk Ronen Coinprisprognosen nå!

RONEN til lokale valutaer

Ronen Coin (RONEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ronen Coin (RONEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RONEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ronen Coin (RONEN)

Hvor mye er Ronen Coin (RONEN) verdt i dag?
Live RONEN prisen i USD er 0.00156512 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RONEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RONEN til USD er $ 0.00156512. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ronen Coin?
Markedsverdien for RONEN er $ 1.57M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RONEN?
Den sirkulerende forsyningen av RONEN er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRONEN ?
RONEN oppnådde en ATH-pris på 0.01804124 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RONEN?
RONEN så en ATL-pris på 0.00064521 USD.
Hva er handelsvolumet til RONEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RONEN er -- USD.
Vil RONEN gå høyere i år?
RONEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RONEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
