Ronen Coin (RONEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00154913 $ 0.00154913 $ 0.00154913 24 timer lav $ 0.00175818 $ 0.00175818 $ 0.00175818 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00154913$ 0.00154913 $ 0.00154913 24 timer høy $ 0.00175818$ 0.00175818 $ 0.00175818 All Time High $ 0.01804124$ 0.01804124 $ 0.01804124 Laveste pris $ 0.00064521$ 0.00064521 $ 0.00064521 Prisendring (1H) -1.71% Prisendring (1D) -10.98% Prisendring (7D) -13.93% Prisendring (7D) -13.93%

Ronen Coin (RONEN) sanntidsprisen er $0.00156512. I løpet av de siste 24 timene har RONEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00154913 og et toppnivå på $ 0.00175818, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RONEN er $ 0.01804124, mens den rekordlave prisen er $ 0.00064521.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RONEN endret seg med -1.71% i løpet av den siste timen, -10.98% over 24 timer og -13.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ronen Coin (RONEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ronen Coin er $ 1.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RONEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.57M.