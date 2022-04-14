Ronda On Sui (RONDA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ronda On Sui (RONDA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ronda On Sui (RONDA) Informasjon Ronda is a community-driven meme token designed to blend entertainment with financial opportunity. Built to go beyond just a fun digital asset, Ronda offers holders a unique way to engage with a vibrant crypto community while tapping into the potential of decentralized finance. The token aims to foster a lighthearted yet purposeful ecosystem where users can participate in exclusive events, access future benefits within the Ronda ecosystem, and potentially grow their holdings. Ronda’s mission is to bring people together in a lively community while supporting their financial journey in a playful and innovative way. Offisiell nettside: https://rondaonsui.com/ Kjøp RONDA nå!

Ronda On Sui (RONDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ronda On Sui (RONDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.30K $ 28.30K $ 28.30K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.30K $ 28.30K $ 28.30K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ronda On Sui (RONDA) pris

Ronda On Sui (RONDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ronda On Sui (RONDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RONDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RONDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RONDAs tokenomics, kan du utforske RONDA tokenets livepris!

RONDA prisforutsigelse Vil du vite hvor RONDA kan være på vei? Vår RONDA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RONDA tokenets prisforutsigelse nå!

