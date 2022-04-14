Ronaldinho Coin (STAR10) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ronaldinho Coin (STAR10), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ronaldinho Coin (STAR10) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ronaldinho Coin (STAR10), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.12K $ 23.12K $ 23.12K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 70.84M $ 70.84M $ 70.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 326.34K $ 326.34K $ 326.34K All-time high: $ 0.387179 $ 0.387179 $ 0.387179 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00032544 $ 0.00032544 $ 0.00032544 Lær mer om Ronaldinho Coin (STAR10) pris

Ronaldinho Coin (STAR10) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ronaldinho Coin (STAR10) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STAR10 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STAR10 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STAR10s tokenomics, kan du utforske STAR10 tokenets livepris!

