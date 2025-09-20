Dagens Ronaldinho Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for STAR10 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STAR10 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ronaldinho Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for STAR10 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STAR10 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STAR10

STAR10 Prisinformasjon

STAR10 Offisiell nettside

STAR10 tokenomics

STAR10 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ronaldinho Coin Logo

Ronaldinho Coin Pris (STAR10)

Ikke oppført

1 STAR10 til USD livepris:

$0.00033761
$0.00033761$0.00033761
-1.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Ronaldinho Coin (STAR10) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:51:40 (UTC+8)

Ronaldinho Coin (STAR10) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.387179
$ 0.387179$ 0.387179

$ 0
$ 0$ 0

-2.41%

-0.98%

+3.73%

+3.73%

Ronaldinho Coin (STAR10) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STAR10 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAR10 er $ 0.387179, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAR10 endret seg med -2.41% i løpet av den siste timen, -0.98% over 24 timer og +3.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ronaldinho Coin (STAR10) Markedsinformasjon

$ 23.92K
$ 23.92K$ 23.92K

--
----

$ 337.61K
$ 337.61K$ 337.61K

70.84M
70.84M 70.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ronaldinho Coin er $ 23.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAR10 er 70.84M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 337.61K.

Ronaldinho Coin (STAR10) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ronaldinho Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ronaldinho Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ronaldinho Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ronaldinho Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.98%
30 dager$ 0+88.79%
60 dager$ 0+100.58%
90 dager$ 0--

Hva er Ronaldinho Coin (STAR10)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Ronaldinho Coin (STAR10) Ressurs

Offisiell nettside

Ronaldinho Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ronaldinho Coin (STAR10) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ronaldinho Coin (STAR10) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ronaldinho Coin.

Sjekk Ronaldinho Coinprisprognosen nå!

STAR10 til lokale valutaer

Ronaldinho Coin (STAR10) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ronaldinho Coin (STAR10) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STAR10 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ronaldinho Coin (STAR10)

Hvor mye er Ronaldinho Coin (STAR10) verdt i dag?
Live STAR10 prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STAR10-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STAR10 til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ronaldinho Coin?
Markedsverdien for STAR10 er $ 23.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STAR10?
Den sirkulerende forsyningen av STAR10 er 70.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTAR10 ?
STAR10 oppnådde en ATH-pris på 0.387179 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STAR10?
STAR10 så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til STAR10?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STAR10 er -- USD.
Vil STAR10 gå høyere i år?
STAR10 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STAR10 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:51:40 (UTC+8)

Ronaldinho Coin (STAR10) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.