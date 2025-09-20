Ronaldinho Coin (STAR10) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.387179$ 0.387179 $ 0.387179 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.41% Prisendring (1D) -0.98% Prisendring (7D) +3.73% Prisendring (7D) +3.73%

Ronaldinho Coin (STAR10) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STAR10 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAR10 er $ 0.387179, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAR10 endret seg med -2.41% i løpet av den siste timen, -0.98% over 24 timer og +3.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ronaldinho Coin (STAR10) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.92K$ 23.92K $ 23.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 337.61K$ 337.61K $ 337.61K Opplagsforsyning 70.84M 70.84M 70.84M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ronaldinho Coin er $ 23.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAR10 er 70.84M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 337.61K.