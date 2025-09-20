Romeo (ROMEO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) -0.13%
Prisendring (1D) +0.09%
Prisendring (7D) -1.41%

Romeo (ROMEO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROMEO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROMEO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROMEO endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Romeo (ROMEO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.60K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 15.60K
Opplagsforsyning 798.28M
Total forsyning 798,283,535.868305

Nåværende markedsverdi på Romeo er $ 15.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROMEO er 798.28M, med en total tilgang på 798283535.868305. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.60K.