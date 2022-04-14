ROLLIE (ROLLIE) tokenomics
ROLLIE (ROLLIE) Informasjon
Rollie Memecoin is where fun meets fame! Designed to unite celebrities and fans, it’s a playful yet powerful token building a unique community. Rollie isn’t just a coin; it’s a vibe—where star power, blockchain innovation, and fandom collide to create something truly special. Join the fun, roll with the stars, and be part of this exciting movement. Let’s make history together! Lets conquer this together!
ROLLIE (ROLLIE) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ROLLIE (ROLLIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
ROLLIE (ROLLIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak ROLLIE (ROLLIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ROLLIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ROLLIE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ROLLIEs tokenomics, kan du utforske ROLLIE tokenets livepris!
