Rollbit Coin (RLB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rollbit Coin (RLB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rollbit Coin (RLB) Informasjon The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Offisiell nettside: https://rollbit.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Kjøp RLB nå!

Rollbit Coin (RLB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rollbit Coin (RLB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 134.32M $ 134.32M $ 134.32M Total forsyning: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Sirkulerende forsyning: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 134.32M $ 134.32M $ 134.32M All-time high: $ 0.264358 $ 0.264358 $ 0.264358 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.070099 $ 0.070099 $ 0.070099 Lær mer om Rollbit Coin (RLB) pris

Rollbit Coin (RLB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rollbit Coin (RLB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RLB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RLB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RLBs tokenomics, kan du utforske RLB tokenets livepris!

RLB prisforutsigelse Vil du vite hvor RLB kan være på vei? Vår RLB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RLB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!