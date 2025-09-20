Rokos Matrix (MATRIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00184347$ 0.00184347 $ 0.00184347 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.23% Prisendring (7D) -2.23%

Rokos Matrix (MATRIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MATRIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MATRIX er $ 0.00184347, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MATRIX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rokos Matrix (MATRIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Opplagsforsyning 998.95M 998.95M 998.95M Total forsyning 998,945,998.192356 998,945,998.192356 998,945,998.192356

Nåværende markedsverdi på Rokos Matrix er $ 8.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MATRIX er 998.95M, med en total tilgang på 998945998.192356. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.96K.