Roco Finance pris i dag

Sanntids Roco Finance (ROCO) pris i dag er $ 0.00978361, med en 0.74% endring de siste 24 timene. Nåværende ROCO til USD konverteringssats er $ 0.00978361 per ROCO.

Roco Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 916,920, med en sirkulerende forsyning på 93.50M ROCO. I løpet av de siste 24 timene ROCO har den blitt handlet mellom $ 0.00967214(laveste) og $ 0.00985015 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.32, mens tidenes laveste notering var $ 0.00669942.

Kortsiktig har ROCO beveget seg -0.67% i løpet av den siste timen og +1.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Roco Finance (ROCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 916.92K$ 916.92K $ 916.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 976.27K$ 976.27K $ 976.27K Opplagsforsyning 93.50M 93.50M 93.50M Total forsyning 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

Nåværende markedsverdi på Roco Finance er $ 916.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROCO er 93.50M, med en total tilgang på 99552583.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 976.27K.