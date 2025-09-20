Robotic Doge (DOGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000313$ 0.00000313 $ 0.00000313 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.75% Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) +3.23% Prisendring (7D) +3.23%

Robotic Doge (DOGER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGER er $ 0.00000313, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGER endret seg med -0.75% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og +3.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Robotic Doge (DOGER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.87K$ 49.87K $ 49.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.87K$ 49.87K $ 49.87K Opplagsforsyning 144.52B 144.52B 144.52B Total forsyning 144,520,466,384.0 144,520,466,384.0 144,520,466,384.0

Nåværende markedsverdi på Robotic Doge er $ 49.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGER er 144.52B, med en total tilgang på 144520466384.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.87K.