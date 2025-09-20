RoboFlux ($RFQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00148671 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.52% Prisendring (7D) +4.21%

RoboFlux ($RFQ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $RFQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $RFQ er $ 0.00148671, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $RFQ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.52% over 24 timer og +4.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RoboFlux ($RFQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.71K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RoboFlux er $ 6.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $RFQ er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.71K.