Robin Rug (RUG) Informasjon Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation. Offisiell nettside: https://www.robinrug.com/ Kjøp RUG nå!

Markedsverdi: $ 63.68K
Total forsyning: $ 999.78M
Sirkulerende forsyning: $ 999.78M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.68K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Robin Rug (RUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Robin Rug (RUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

