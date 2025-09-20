Dagens Robin Rug livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Robin Rug livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Robin Rug Logo

Robin Rug Pris (RUG)

Ikke oppført

1 RUG til USD livepris:

--
----
-1.70%1D
Robin Rug (RUG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:33:34 (UTC+8)

Robin Rug (RUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.31%

-23.74%

-23.74%

Robin Rug (RUG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.31% over 24 timer og -23.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Robin Rug (RUG) Markedsinformasjon

$ 65.71K
$ 65.71K$ 65.71K

--
----

$ 65.71K
$ 65.71K$ 65.71K

999.78M
999.78M 999.78M

999,778,243.475695
999,778,243.475695 999,778,243.475695

Nåværende markedsverdi på Robin Rug er $ 65.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUG er 999.78M, med en total tilgang på 999778243.475695. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.71K.

Robin Rug (RUG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Robin Rug til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Robin Rug til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Robin Rug til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Robin Rug til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.31%
30 dager$ 0+8.06%
60 dager$ 0-41.80%
90 dager$ 0--

Hva er Robin Rug (RUG)

Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation.

Robin Rug (RUG) Ressurs

Offisiell nettside

Robin Rug Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Robin Rug (RUG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Robin Rug (RUG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Robin Rug.

Sjekk Robin Rugprisprognosen nå!

RUG til lokale valutaer

Robin Rug (RUG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Robin Rug (RUG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RUG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Robin Rug (RUG)

Hvor mye er Robin Rug (RUG) verdt i dag?
Live RUG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RUG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RUG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Robin Rug?
Markedsverdien for RUG er $ 65.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RUG?
Den sirkulerende forsyningen av RUG er 999.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRUG ?
RUG oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RUG?
RUG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RUG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RUG er -- USD.
Vil RUG gå høyere i år?
RUG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RUG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Robin Rug (RUG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.