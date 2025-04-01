Rob Banks (BANKS) tokenomics
Rob Banks (BANKS) Informasjon
Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.
Rob Banks (BANKS) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rob Banks (BANKS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Rob Banks (BANKS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Rob Banks (BANKS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BANKS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BANKS tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.