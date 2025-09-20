Roastmaster9000 Pris (RM9000)
--
-2.11%
-11.36%
-11.36%
Roastmaster9000 (RM9000) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RM9000 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RM9000 er $ 0.00912136, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RM9000 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.11% over 24 timer og -11.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Roastmaster9000 er $ 62.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RM9000 er 999.98M, med en total tilgang på 999977133.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.47K.
I løpet av i dag er prisendringen på Roastmaster9000 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Roastmaster9000 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Roastmaster9000 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Roastmaster9000 til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.11%
|30 dager
|$ 0
|+8.39%
|60 dager
|$ 0
|-25.75%
|90 dager
|$ 0
|--
Unleashing Unfiltered Savage Energy on Solana RoastMaster9000 (RM9000) is the ultimate digital currency of carnage and comedy, powering a community of unapologetic wit and unrelenting humor. Built for those who live to roast and laugh, RM9000 is a token with no mercy and infinite creativity. Whether you’re tipping for the most savage burns, joining roast battles, or unlocking exclusive content from the masters of insult comedy, RM9000 lets you revel in the art of verbal obliteration. No filter, no apologies—just pure, hilarious chaos on-chain
