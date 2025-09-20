Roastmaster9000 (RM9000) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00912136$ 0.00912136 $ 0.00912136 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.11% Prisendring (7D) -11.36% Prisendring (7D) -11.36%

Roastmaster9000 (RM9000) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RM9000 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RM9000 er $ 0.00912136, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RM9000 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.11% over 24 timer og -11.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Roastmaster9000 (RM9000) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.47K$ 62.47K $ 62.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.47K$ 62.47K $ 62.47K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,977,133.0 999,977,133.0 999,977,133.0

Nåværende markedsverdi på Roastmaster9000 er $ 62.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RM9000 er 999.98M, med en total tilgang på 999977133.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.47K.