Rizzyear (RIZZYEAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rizzyear (RIZZYEAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rizzyear (RIZZYEAR) Informasjon $Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what’s possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact. Offisiell nettside: https://rizzyear.uwu.ai/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1Hd8P4mBvq4utlctUyFdrE1u-5_nNsVko/view Kjøp RIZZYEAR nå!

Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rizzyear (RIZZYEAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 120.06K $ 120.06K $ 120.06K Total forsyning: $ 920.85M $ 920.85M $ 920.85M Sirkulerende forsyning: $ 920.85M $ 920.85M $ 920.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 120.06K $ 120.06K $ 120.06K All-time high: $ 0.00371607 $ 0.00371607 $ 0.00371607 All-Time Low: $ 0.00001013 $ 0.00001013 $ 0.00001013 Nåværende pris: $ 0.00013063 $ 0.00013063 $ 0.00013063 Lær mer om Rizzyear (RIZZYEAR) pris

Rizzyear (RIZZYEAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rizzyear (RIZZYEAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIZZYEAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIZZYEAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIZZYEARs tokenomics, kan du utforske RIZZYEAR tokenets livepris!

RIZZYEAR prisforutsigelse Vil du vite hvor RIZZYEAR kan være på vei? Vår RIZZYEAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIZZYEAR tokenets prisforutsigelse nå!

