Rizzyear (RIZZYEAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015843 $ 0.00015843 $ 0.00015843 24 timer lav $ 0.00016439 $ 0.00016439 $ 0.00016439 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00015843$ 0.00015843 $ 0.00015843 24 timer høy $ 0.00016439$ 0.00016439 $ 0.00016439 All Time High $ 0.00371607$ 0.00371607 $ 0.00371607 Laveste pris $ 0.00001013$ 0.00001013 $ 0.00001013 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) -0.86% Prisendring (7D) -21.25% Prisendring (7D) -21.25%

Rizzyear (RIZZYEAR) sanntidsprisen er $0.00016081. I løpet av de siste 24 timene har RIZZYEAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015843 og et toppnivå på $ 0.00016439, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIZZYEAR er $ 0.00371607, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001013.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIZZYEAR endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -21.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rizzyear (RIZZYEAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 147.33K$ 147.33K $ 147.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 147.33K$ 147.33K $ 147.33K Opplagsforsyning 920.85M 920.85M 920.85M Total forsyning 920,852,419.860332 920,852,419.860332 920,852,419.860332

Nåværende markedsverdi på Rizzyear er $ 147.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIZZYEAR er 920.85M, med en total tilgang på 920852419.860332. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 147.33K.