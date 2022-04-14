Rizzo the Rat (RIZZO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rizzo the Rat (RIZZO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rizzo the Rat (RIZZO) Informasjon Our project is about the creation of Rizzo the rat meme coin. Rizzo the Rat is a Muppet character from the sketch comedy television series The Muppet Show, created in 1992 until 2016. He is a fictional rat who appeared on The Muppet Show and numerous films, with a starring role in the 1992 film The Muppet Christmas Carol. The Rizzo the Rat memecoin is a community-focused cryptocurrency inspired by the iconic, mischievous character. It combines humor, nostalgia, and modern blockchain technology to create a playful yet impactful crypto project. With a fair launch approach, the project prioritizes transparency and accessibility, fostering trust among users. Its roadmap includes building an ecosystem with NFTs, a themed game, and branded merchandise. By blending entertainment with innovation, Rizzo the Rat aims to redefine memecoins as tools for community engagement and creative interaction in the crypto space. Offisiell nettside: https://rizzoonsolana.webby.fun/ Kjøp RIZZO nå!

Rizzo the Rat (RIZZO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rizzo the Rat (RIZZO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K Total forsyning: $ 997.30M $ 997.30M $ 997.30M Sirkulerende forsyning: $ 594.88M $ 594.88M $ 594.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Rizzo the Rat (RIZZO) pris

Rizzo the Rat (RIZZO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rizzo the Rat (RIZZO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIZZO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIZZO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIZZOs tokenomics, kan du utforske RIZZO tokenets livepris!

RIZZO prisforutsigelse Vil du vite hvor RIZZO kan være på vei? Vår RIZZO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIZZO tokenets prisforutsigelse nå!

