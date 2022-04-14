Rizzmas (RIZZMAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rizzmas (RIZZMAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rizzmas (RIZZMAS) Informasjon Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends. Offisiell nettside: https://rizzmas.lol/ Kjøp RIZZMAS nå!

Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rizzmas (RIZZMAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.01M Total forsyning: $ 496.59B Sirkulerende forsyning: $ 496.59B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.01M All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Rizzmas (RIZZMAS) pris

Rizzmas (RIZZMAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rizzmas (RIZZMAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIZZMAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIZZMAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIZZMASs tokenomics, kan du utforske RIZZMAS tokenets livepris!

RIZZMAS prisforutsigelse Vil du vite hvor RIZZMAS kan være på vei? Vår RIZZMAS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIZZMAS tokenets prisforutsigelse nå!

