Rizzmas (RIZZMAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001244 $ 0.00001244 $ 0.00001244 24 timer lav $ 0.0000141 $ 0.0000141 $ 0.0000141 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001244$ 0.00001244 $ 0.00001244 24 timer høy $ 0.0000141$ 0.0000141 $ 0.0000141 All Time High $ 0.00018285$ 0.00018285 $ 0.00018285 Laveste pris $ 0.00000121$ 0.00000121 $ 0.00000121 Prisendring (1H) -1.90% Prisendring (1D) -10.93% Prisendring (7D) -18.34% Prisendring (7D) -18.34%

Rizzmas (RIZZMAS) sanntidsprisen er $0.00001256. I løpet av de siste 24 timene har RIZZMAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001244 og et toppnivå på $ 0.0000141, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIZZMAS er $ 0.00018285, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000121.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIZZMAS endret seg med -1.90% i løpet av den siste timen, -10.93% over 24 timer og -18.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rizzmas (RIZZMAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.24M$ 6.24M $ 6.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.24M$ 6.24M $ 6.24M Opplagsforsyning 496.60B 496.60B 496.60B Total forsyning 496,595,147,184.5235 496,595,147,184.5235 496,595,147,184.5235

Nåværende markedsverdi på Rizzmas er $ 6.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIZZMAS er 496.60B, med en total tilgang på 496595147184.5235. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.24M.