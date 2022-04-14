RivusDAO (RIVUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RivusDAO (RIVUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RivusDAO (RIVUS) Informasjon RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. Offisiell nettside: https://www.rivusdao.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.rivusdao.xyz/ Kjøp RIVUS nå!

RivusDAO (RIVUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RivusDAO (RIVUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Total forsyning: $ 987.50M $ 987.50M $ 987.50M Sirkulerende forsyning: $ 294.67M $ 294.67M $ 294.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.84K $ 44.84K $ 44.84K All-time high: $ 0.104882 $ 0.104882 $ 0.104882 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om RivusDAO (RIVUS) pris

RivusDAO (RIVUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RivusDAO (RIVUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIVUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIVUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIVUSs tokenomics, kan du utforske RIVUS tokenets livepris!

