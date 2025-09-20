RivusDAO (RIVUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.104882$ 0.104882 $ 0.104882 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) -4.60% Prisendring (7D) -4.60%

RivusDAO (RIVUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RIVUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIVUS er $ 0.104882, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIVUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -4.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RivusDAO (RIVUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.84K$ 47.84K $ 47.84K Opplagsforsyning 294.67M 294.67M 294.67M Total forsyning 987,500,000.0 987,500,000.0 987,500,000.0

Nåværende markedsverdi på RivusDAO er $ 14.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIVUS er 294.67M, med en total tilgang på 987500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.84K.