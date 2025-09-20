Rita Elite Order (RITA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00076178 $ 0.00076178 $ 0.00076178 24 timer lav $ 0.00088233 $ 0.00088233 $ 0.00088233 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00076178$ 0.00076178 $ 0.00076178 24 timer høy $ 0.00088233$ 0.00088233 $ 0.00088233 All Time High $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Laveste pris $ 0.00009955$ 0.00009955 $ 0.00009955 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) +7.97% Prisendring (7D) -44.89% Prisendring (7D) -44.89%

Rita Elite Order (RITA) sanntidsprisen er $0.00082263. I løpet av de siste 24 timene har RITA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00076178 og et toppnivå på $ 0.00088233, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RITA er $ 0.01035089, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009955.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RITA endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +7.97% over 24 timer og -44.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rita Elite Order (RITA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rita Elite Order er $ 82.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RITA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.26K.