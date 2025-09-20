Ripple USD (RLUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999157 $ 0.999157 $ 0.999157 24 timer lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 timer høy 24 timer lav $ 0.999157$ 0.999157 $ 0.999157 24 timer høy $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Laveste pris $ 0.962292$ 0.962292 $ 0.962292 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) +0.01% Prisendring (7D) +0.01%

Ripple USD (RLUSD) sanntidsprisen er $0.999779. I løpet av de siste 24 timene har RLUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999157 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RLUSD er $ 1.073, mens den rekordlave prisen er $ 0.962292.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RLUSD endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ripple USD (RLUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 729.79M$ 729.79M $ 729.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 729.79M$ 729.79M $ 729.79M Opplagsforsyning 729.95M 729.95M 729.95M Total forsyning 729,950,821.4599981 729,950,821.4599981 729,950,821.4599981

Nåværende markedsverdi på Ripple USD er $ 729.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RLUSD er 729.95M, med en total tilgang på 729950821.4599981. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 729.79M.