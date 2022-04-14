Ripio Credit Network (RCN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ripio Credit Network (RCN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ripio Credit Network (RCN) Informasjon RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings. Offisiell nettside: https://rcn.market/ Teknisk dokument: https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md Kjøp RCN nå!

Ripio Credit Network (RCN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ripio Credit Network (RCN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 188.17K $ 188.17K $ 188.17K Total forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Sirkulerende forsyning: $ 530.85M $ 530.85M $ 530.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 354.44K $ 354.44K $ 354.44K All-time high: $ 0.525707 $ 0.525707 $ 0.525707 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00035446 $ 0.00035446 $ 0.00035446 Lær mer om Ripio Credit Network (RCN) pris

Ripio Credit Network (RCN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ripio Credit Network (RCN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RCN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RCN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RCNs tokenomics, kan du utforske RCN tokenets livepris!

RCN prisforutsigelse Vil du vite hvor RCN kan være på vei? Vår RCN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RCN tokenets prisforutsigelse nå!

