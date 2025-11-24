Hva er RIPE

Ripe DAO Governance Token (RIPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ripe DAO Governance Token (RIPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ripe DAO Governance Token (RIPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B All-time high: $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 All-Time Low: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Nåværende pris: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Lær mer om Ripe DAO Governance Token (RIPE) pris Kjøp RIPE nå!

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Informasjon Offisiell nettside: https://www.ripe.finance

Ripe DAO Governance Token (RIPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ripe DAO Governance Token (RIPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIPEs tokenomics, kan du utforske RIPE tokenets livepris!

RIPE prisforutsigelse Vil du vite hvor RIPE kan være på vei? Vår RIPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIPE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!