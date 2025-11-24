Ripe DAO Governance Token pris i dag

Sanntids Ripe DAO Governance Token (RIPE) pris i dag er $ 1.073, med en 2.25% endring de siste 24 timene. Nåværende RIPE til USD konverteringssats er $ 1.073 per RIPE.

Ripe DAO Governance Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,285,699, med en sirkulerende forsyning på 1.20M RIPE. I løpet av de siste 24 timene RIPE har den blitt handlet mellom $ 1.039(laveste) og $ 1.078 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 42.92, mens tidenes laveste notering var $ 1.012.

Kortsiktig har RIPE beveget seg -0.10% i løpet av den siste timen og -11.53% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.07B$ 1.07B $ 1.07B Opplagsforsyning 1.20M 1.20M 1.20M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ripe DAO Governance Token er $ 1.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIPE er 1.20M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.07B.