Rings scUSD (SCUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rings scUSD (SCUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rings scUSD (SCUSD) Informasjon Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. Offisiell nettside: https://app.rings.money/ Teknisk dokument: https://docs.rings.money/ Kjøp SCUSD nå!

Rings scUSD (SCUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rings scUSD (SCUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Total forsyning: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Sirkulerende forsyning: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M All-time high: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 All-Time Low: $ 0.944488 $ 0.944488 $ 0.944488 Nåværende pris: $ 0.997 $ 0.997 $ 0.997 Lær mer om Rings scUSD (SCUSD) pris

Rings scUSD (SCUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rings scUSD (SCUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCUSDs tokenomics, kan du utforske SCUSD tokenets livepris!

SCUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor SCUSD kan være på vei? Vår SCUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCUSD tokenets prisforutsigelse nå!

