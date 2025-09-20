Rings scUSD (SCUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.996817 $ 0.996817 $ 0.996817 24 timer lav $ 0.997698 $ 0.997698 $ 0.997698 24 timer høy 24 timer lav $ 0.996817$ 0.996817 $ 0.996817 24 timer høy $ 0.997698$ 0.997698 $ 0.997698 All Time High $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Laveste pris $ 0.944488$ 0.944488 $ 0.944488 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Rings scUSD (SCUSD) sanntidsprisen er $0.997474. I løpet av de siste 24 timene har SCUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996817 og et toppnivå på $ 0.997698, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCUSD er $ 1.017, mens den rekordlave prisen er $ 0.944488.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rings scUSD (SCUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Opplagsforsyning 1.92M 1.92M 1.92M Total forsyning 1,916,841.0 1,916,841.0 1,916,841.0

Nåværende markedsverdi på Rings scUSD er $ 1.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCUSD er 1.92M, med en total tilgang på 1916841.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.91M.