Rings scBTC (SCBTC) Informasjon Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. Offisiell nettside: https://rings.money/ Kjøp SCBTC nå!

Rings scBTC (SCBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rings scBTC (SCBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.75M $ 28.75M $ 28.75M Total forsyning: $ 254.53 $ 254.53 $ 254.53 Sirkulerende forsyning: $ 254.53 $ 254.53 $ 254.53 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.75M $ 28.75M $ 28.75M All-time high: $ 123,480 $ 123,480 $ 123,480 All-Time Low: $ 74,083 $ 74,083 $ 74,083 Nåværende pris: $ 112,868 $ 112,868 $ 112,868 Lær mer om Rings scBTC (SCBTC) pris

Rings scBTC (SCBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rings scBTC (SCBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCBTCs tokenomics, kan du utforske SCBTC tokenets livepris!

