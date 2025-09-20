Rina By Arc (RINA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00190153$ 0.00190153 $ 0.00190153 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.65% Prisendring (1D) -2.66% Prisendring (7D) -4.99% Prisendring (7D) -4.99%

Rina By Arc (RINA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RINA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RINA er $ 0.00190153, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RINA endret seg med -0.65% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og -4.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rina By Arc (RINA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rina By Arc er $ 28.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RINA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.52K.