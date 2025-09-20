RIKU (RIKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.21% Prisendring (7D) -11.19% Prisendring (7D) -11.19%

RIKU (RIKU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RIKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIKU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIKU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -11.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RIKU (RIKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.46K$ 19.46K $ 19.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.18K$ 39.18K $ 39.18K Opplagsforsyning 496.65B 496.65B 496.65B Total forsyning 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RIKU er $ 19.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIKU er 496.65B, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.18K.