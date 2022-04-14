RIKO (RIKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RIKO (RIKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RIKO (RIKO) Informasjon RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core. Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community. Offisiell nettside: https://rikotoken.io/

RIKO (RIKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RIKO (RIKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.93K $ 26.93K $ 26.93K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 574.21M $ 574.21M $ 574.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.89K $ 46.89K $ 46.89K All-time high: $ 0.02821103 $ 0.02821103 $ 0.02821103 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om RIKO (RIKO) pris

RIKO (RIKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RIKO (RIKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIKOs tokenomics, kan du utforske RIKO tokenets livepris!

RIKO prisforutsigelse Vil du vite hvor RIKO kan være på vei? Vår RIKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

