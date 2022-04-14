RIKO (RIKO) tokenomics
RIKO (RIKO) Informasjon
RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core.
Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community.
RIKO (RIKO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RIKO (RIKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
RIKO (RIKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak RIKO (RIKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet RIKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange RIKO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår RIKOs tokenomics, kan du utforske RIKO tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.