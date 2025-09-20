RIKO (RIKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02821103$ 0.02821103 $ 0.02821103 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.96% Prisendring (1D) +1.96% Prisendring (7D) +7.62% Prisendring (7D) +7.62%

RIKO (RIKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RIKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIKO er $ 0.02821103, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIKO endret seg med +0.96% i løpet av den siste timen, +1.96% over 24 timer og +7.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RIKO (RIKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.36K$ 45.36K $ 45.36K Opplagsforsyning 574.21M 574.21M 574.21M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RIKO er $ 26.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIKO er 574.21M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.36K.