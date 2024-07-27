RighteousRetail ($RRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RighteousRetail ($RRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RighteousRetail ($RRT) Informasjon Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments. $RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply. Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment. Offisiell nettside: https://righteousretail.fun/ Teknisk dokument: https://righteousretail.fun/assets/whitepaper-D5XFXoKQ.pdf Kjøp $RRT nå!

RighteousRetail ($RRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RighteousRetail ($RRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 124.40K Total forsyning: $ 951.44M Sirkulerende forsyning: $ 835.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 141.71K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014894 Lær mer om RighteousRetail ($RRT) pris

RighteousRetail ($RRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RighteousRetail ($RRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $RRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $RRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $RRTs tokenomics, kan du utforske $RRT tokenets livepris!

$RRT prisforutsigelse Vil du vite hvor $RRT kan være på vei? Vår $RRT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $RRT tokenets prisforutsigelse nå!

