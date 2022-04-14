Rigel Protocol (RGP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rigel Protocol (RGP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rigel Protocol (RGP) Informasjon The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. Offisiell nettside: https://www.rigelprotocol.com/ Kjøp RGP nå!

Rigel Protocol (RGP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rigel Protocol (RGP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.96K $ 3.96K $ 3.96K Total forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.02K $ 22.02K $ 22.02K All-time high: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 All-Time Low: $ 0.00276298 $ 0.00276298 $ 0.00276298 Nåværende pris: $ 0.00440457 $ 0.00440457 $ 0.00440457 Lær mer om Rigel Protocol (RGP) pris

Rigel Protocol (RGP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rigel Protocol (RGP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RGP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RGP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RGPs tokenomics, kan du utforske RGP tokenets livepris!

