Rigel Protocol (RGP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00293483 24 timer høy $ 0.00481339 All Time High $ 6.88 Laveste pris $ 0.00276298 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.39% Prisendring (7D) -37.25%

Rigel Protocol (RGP) sanntidsprisen er $0.00294627. I løpet av de siste 24 timene har RGP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00293483 og et toppnivå på $ 0.00481339, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RGP er $ 6.88, mens den rekordlave prisen er $ 0.00276298.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RGP endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og -37.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rigel Protocol (RGP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.65K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.73K Opplagsforsyning 900.00K Total forsyning 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rigel Protocol er $ 2.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RGP er 900.00K, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.73K.