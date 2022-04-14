Rigby The Cat (RIGBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rigby The Cat (RIGBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rigby The Cat (RIGBY) Informasjon Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/H4kzQgCg24JyDNBVEgQy3VZXUorBuXkwQuW5bx4ypump Kjøp RIGBY nå!

Rigby The Cat (RIGBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rigby The Cat (RIGBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K Total forsyning: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Sirkulerende forsyning: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Rigby The Cat (RIGBY) pris

Rigby The Cat (RIGBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rigby The Cat (RIGBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIGBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIGBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIGBYs tokenomics, kan du utforske RIGBY tokenets livepris!

RIGBY prisforutsigelse Vil du vite hvor RIGBY kan være på vei? Vår RIGBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIGBY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!