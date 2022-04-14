RIFT AI (RIFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RIFT AI (RIFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RIFT AI (RIFT) Informasjon The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort. Offisiell nettside: https://rift.ai/ Teknisk dokument: https://faq.rift.ai/ Kjøp RIFT nå!

RIFT AI (RIFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RIFT AI (RIFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.55M $ 8.55M $ 8.55M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.55M $ 8.55M $ 8.55M All-time high: $ 0.02960724 $ 0.02960724 $ 0.02960724 All-Time Low: $ 0.00606932 $ 0.00606932 $ 0.00606932 Nåværende pris: $ 0.00854961 $ 0.00854961 $ 0.00854961 Lær mer om RIFT AI (RIFT) pris

RIFT AI (RIFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RIFT AI (RIFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIFTs tokenomics, kan du utforske RIFT tokenets livepris!

