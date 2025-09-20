Dagens RIFT AI livepris er 0.00872584 USD. Spor prisoppdateringer for RIFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RIFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens RIFT AI livepris er 0.00872584 USD. Spor prisoppdateringer for RIFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RIFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 RIFT til USD livepris:

$0.00872578
$0.00872578$0.00872578
-3.20%1D
USD
RIFT AI (RIFT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:48:06 (UTC+8)

RIFT AI (RIFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0086147
$ 0.0086147$ 0.0086147
24 timer lav
$ 0.00901719
$ 0.00901719$ 0.00901719
24 timer høy

$ 0.0086147
$ 0.0086147$ 0.0086147

$ 0.00901719
$ 0.00901719$ 0.00901719

$ 0.02960724
$ 0.02960724$ 0.02960724

$ 0.00606932
$ 0.00606932$ 0.00606932

+0.01%

-3.08%

-8.74%

-8.74%

RIFT AI (RIFT) sanntidsprisen er $0.00872584. I løpet av de siste 24 timene har RIFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0086147 og et toppnivå på $ 0.00901719, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIFT er $ 0.02960724, mens den rekordlave prisen er $ 0.00606932.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIFT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.08% over 24 timer og -8.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RIFT AI (RIFT) Markedsinformasjon

$ 8.73M
$ 8.73M$ 8.73M

--
----

$ 8.73M
$ 8.73M$ 8.73M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,983.520765
999,996,983.520765 999,996,983.520765

Nåværende markedsverdi på RIFT AI er $ 8.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIFT er 1000.00M, med en total tilgang på 999996983.520765. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.73M.

RIFT AI (RIFT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på RIFT AI til USD ble $ -0.000277526793528949.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på RIFT AI til USD ble $ -0.0011765303.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på RIFT AI til USD ble $ +0.0001488541.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på RIFT AI til USD ble $ +0.002273047385960266.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000277526793528949-3.08%
30 dager$ -0.0011765303-13.48%
60 dager$ +0.0001488541+1.71%
90 dager$ +0.002273047385960266+35.23%

Hva er RIFT AI (RIFT)

The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.

RIFT AI (RIFT) Ressurs

RIFT AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RIFT AI (RIFT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RIFT AI (RIFT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RIFT AI.

RIFT til lokale valutaer

RIFT AI (RIFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RIFT AI (RIFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RIFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om RIFT AI (RIFT)

Hvor mye er RIFT AI (RIFT) verdt i dag?
Live RIFT prisen i USD er 0.00872584 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RIFT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RIFT til USD er $ 0.00872584. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for RIFT AI?
Markedsverdien for RIFT er $ 8.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RIFT?
Den sirkulerende forsyningen av RIFT er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRIFT ?
RIFT oppnådde en ATH-pris på 0.02960724 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RIFT?
RIFT så en ATL-pris på 0.00606932 USD.
Hva er handelsvolumet til RIFT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RIFT er -- USD.
Vil RIFT gå høyere i år?
RIFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RIFT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:48:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.