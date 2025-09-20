RIFT AI (RIFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0086147 $ 0.0086147 $ 0.0086147 24 timer lav $ 0.00901719 $ 0.00901719 $ 0.00901719 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0086147$ 0.0086147 $ 0.0086147 24 timer høy $ 0.00901719$ 0.00901719 $ 0.00901719 All Time High $ 0.02960724$ 0.02960724 $ 0.02960724 Laveste pris $ 0.00606932$ 0.00606932 $ 0.00606932 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.08% Prisendring (7D) -8.74% Prisendring (7D) -8.74%

RIFT AI (RIFT) sanntidsprisen er $0.00872584. I løpet av de siste 24 timene har RIFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0086147 og et toppnivå på $ 0.00901719, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIFT er $ 0.02960724, mens den rekordlave prisen er $ 0.00606932.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIFT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.08% over 24 timer og -8.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RIFT AI (RIFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.73M$ 8.73M $ 8.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.73M$ 8.73M $ 8.73M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,996,983.520765 999,996,983.520765 999,996,983.520765

Nåværende markedsverdi på RIFT AI er $ 8.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIFT er 1000.00M, med en total tilgang på 999996983.520765. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.73M.