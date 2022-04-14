Rifampicin ($RIF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rifampicin ($RIF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rifampicin ($RIF) Informasjon $RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​. Offisiell nettside: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF Teknisk dokument: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Kjøp $RIF nå!

Rifampicin ($RIF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rifampicin ($RIF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Total forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Sirkulerende forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M All-time high: $ 0.247831 $ 0.247831 $ 0.247831 All-Time Low: $ 0.00137371 $ 0.00137371 $ 0.00137371 Nåværende pris: $ 0.00183314 $ 0.00183314 $ 0.00183314 Lær mer om Rifampicin ($RIF) pris

Rifampicin ($RIF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rifampicin ($RIF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $RIF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $RIF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $RIFs tokenomics, kan du utforske $RIF tokenets livepris!

$RIF prisforutsigelse Vil du vite hvor $RIF kan være på vei? Vår $RIF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $RIF tokenets prisforutsigelse nå!

