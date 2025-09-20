Rifampicin ($RIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00193073 $ 0.00193073 $ 0.00193073 24 timer lav $ 0.00201162 $ 0.00201162 $ 0.00201162 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00193073$ 0.00193073 $ 0.00193073 24 timer høy $ 0.00201162$ 0.00201162 $ 0.00201162 All Time High $ 0.247831$ 0.247831 $ 0.247831 Laveste pris $ 0.00137371$ 0.00137371 $ 0.00137371 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -3.11% Prisendring (7D) -10.86% Prisendring (7D) -10.86%

Rifampicin ($RIF) sanntidsprisen er $0.0019465. I løpet av de siste 24 timene har $RIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00193073 og et toppnivå på $ 0.00201162, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $RIF er $ 0.247831, mens den rekordlave prisen er $ 0.00137371.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $RIF endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -3.11% over 24 timer og -10.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rifampicin ($RIF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,655,351.8 999,655,351.8 999,655,351.8

Nåværende markedsverdi på Rifampicin er $ 1.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $RIF er 999.66M, med en total tilgang på 999655351.8. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.95M.